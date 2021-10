Maroc-Djibouti : examen des moyens de renforcer les relations bilatérales

Présidée par M. Mohamed Touimi Benjelloune, la délégation parlementaire marocaine, qui participe aux travaux de la 76ème session du Conseil Exécutif et à la 43ème Conférence de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), qui se déroulent à Djibouti, a examiné avec M. Momaed Ali Houmed, également président en exercice de l’UPA, les moyens à même de renforcer davantage les relations liant les deux pays, notamment dans les domaines législatif et parlementaire.

Après avoir passé en revue les excellentes relations de coopération existant entre les deux pays, notamment dans les domaines académique, judiciaire et de santé, les deux parties se sont convenues, de procéder, dans les jours à venir, à la constitution de groupes d’amitiés parlementaires, afin de booster l’action parlementaire commune dans les deux pays.

MM. Touimi et Houmed ont également évoqué les possibilités d’échange de visite de délégations parlementaires et de conclure un mémorandum d’entente entre les deux pouvoirs législatifs, dans le but de donner un nouveau souffle aux relations entre les chambres parlementaires des deux pays.

Les deux responsables se sont félicités, par la même occasion, de l’excellence des rapports liant les deux pays au niveau politique et l’échange de soutien entre les deux parties dans des questions vitales, telles que l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de chaque pays.

Ils ont également examiné les difficultés rencontrées par le parlement panafricain, mettant l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts, pour plus de coordination et de concertation, afin de dépasser l’impasse dans laquelle il se trouve.

La délégation marocaine a été accompagnée lors de cette entrevue par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Royaume du Maroc accréditée à Djibouti, M. Mbarek Haddaoui.