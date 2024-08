Les exportations du secteur aéronautique ont atteint plus de 12,97 milliards de dirhams (MMDH) durant les six premiers mois de 2024, en amélioration de 16,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes des segments de l’Assemblage de 27,7% à 8,44 MMDH et un léger recul des ventes de EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 0,1% à 4,46 MMDH, indique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Ce bulletin fait aussi état d’une augmentation des exportations de l’automobile de 9% à 80,54 MMDH, profitant de la progression des ventes des segments « Intérieur véhicules et sièges » (+18,9%), « Construction » (+8,4%), et « Câblage » (+8,2%).