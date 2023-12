Loi sur l’immigration: la caution demandée aux étudiants étrangers n’était « pas une bonne idée », selon Macron

« Cette loi, elle va nous permettre de lutter contre ce qui nourrit le Rassemblement national parce qu’elle va nous rendre plus efficace », a-t-il dit.

M. Macron a ainsi affirmé qu’il y avait « un problème d’immigration en France », mais a dit que le pays n’était pas « dépassé ». « Il n’y a pas de submersion, non, je n’ai jamais utilisé ces termes, mais on a des vrais problèmes d’immigration. Il y a plus de pression migratoire qu’il y a dix ans dans le pays. Et oui, ça fait pression sur notre système », a-t-il souligné.