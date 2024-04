L’Iran a lancé samedi « depuis son territoire » une attaque contre Israël

La télévision d’Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a lancé une « vaste » attaque de « drones et de missiles » vers Israël.

« En réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l’attaque contre la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Iran à Damas et le martyre d’un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie, l’armée de l’air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques à l’intérieur des territoires occupés », a déclaré la télévision d’État en citant les relations publiques des Gardiens.

L’Iran a appelé les Etats-Unis à « rester à l’écart » de l’opération lancée dans la nuit contre Israël, qui est sa « réponse » à la frappe contre son consulat à Damas.

L’armée israélienne dit oeuvrer avec les Etats-Unis à « intercepter » les drones de l’Iran qui devraient mettre plusieurs heures à arriver.

Selon les données deFlightradar24 qui rend compte du trafic aérien international en temps réel, il n’y a plus beaucoup d’avions en vol au Liban, en Israël, en Jordanie, en Syrie ou en Irak. Ces pays ont tous annoncé la fermeture de leur espace aérien.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réuni samedi soir à Tel-Aviv son cabinet de guerre dès que l’Iran a annoncé avoir lancé depuis son territoire une attaque de drones et de missiles en direction d’Israël.