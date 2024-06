Ligue des Champions 2024 : le Borussia Dortmund s’incline à face au Réal Madrid (0 – 2)

Ce samedi 1er juillet, l’iconique stade de Wembley a été le théâtre de la finale tant attendue de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid (Espagne), 14 fois vainqueur de la compétition, au Borussia Dortmund (Allemagne), détenteur d’un seul titre européen. Le match s’est soldé par une victoire historique du Real Madrid sur le score de 2 à 0, qui a remporté son 15e titre, un record absolu.

Le chemin vers cette victoire n’a pas été de tout repos pour le Real Madrid. En huitièmes de finale, ils ont dû se mesurer au RB Leipzig (Allemagne), qu’ils ont battu sans grande difficulté. En quarts de finale, les Madrilènes ont affronté le tenant du titre, Manchester City (Angleterre), et ont dû recourir aux tirs au but pour se qualifier après un match acharné. Enfin, en demi-finales, le Real a surmonté l’obstacle du Bayern Munich (Allemagne), confirmant ainsi leur place en finale.

Le Borussia Dortmund, de son côté, a eu un parcours tout aussi impressionnant. En huitièmes de finale, ils ont éliminé le PSV Eindhoven (Pays-Bas) d’Ismael Saibari. Ensuite, en quarts, ils ont triomphé de l’Atletico de Madrid (Espagne). La demi-finale a été marquée par une victoire contre le Paris Saint Germain (France) d’Achraf Hakimi, un ancien du Real Madrid, qui a permis aux Allemands de se qualifier pour la finale.

Le premier but est arrivé grâce à un corner bien placé de Toni Kroos, jouant le dernier match de sa carrière. Sa passe précise a trouvé la tête de Dani Carvajal, ouvrant le score pour le Real Madrid. Le deuxième but est venu de Vinicius Jr., habilement servi par Jude Bellingham. Les deux joueurs ont profité d’une erreur de marquage du vétéran Matts Hummels et de la faiblesse générale de la défense du Borussia Dortmund. Le BVB a cru revenir dans le match lorsque Niclas Füllkrug a marqué, mais son but a été annulé pour hors-jeu.

La saison du Real Madrid en Ligue des Champions a été marquée par l’arrivée de Jude Bellingham, ancien joueur du Borussia Dortmund, et de Joselu. Ces deux recrues ont été déterminantes, inscrivant respectivement 4 et 5 buts au cours de cette campagne européenne. Le trophée de la Ligue des Champions a été remis au Real Madrid par Zinedine Zidane, légende du club et triple vainqueur de la compétition en tant qu’entraîneur, ainsi qu’une fois en tant que joueur.

Le Marocain Brahim Diaz, bien que présent sur la feuille de match, n’a pas été appelé à jouer lors de cette finale. Cependant, ses performances tout au long de la saison en Ligue des Champions ont été notables, avec deux buts et une passe décisive à son actif. Diaz devient ainsi le quatrième joueur marocain à remporter la Ligue des Champions, suivant les pas de Munir El Haddadi (FC Barcelone, 2015), Achraf Hakimi (Real Madrid CF, 2018) et Hakim Ziyech (Chelsea FC, 2021).

Pour le Borussia Dortmund, cette défaite en finale a une saveur particulièrement amère pour Marco Reus, légende du club. Reus, qui a été un pilier du BVB pendant de nombreuses années, quitte le club avec cette deuxième défaite en finale de la Ligue des Champions, après celle de 2013 contre le Bayern Munich. Cette défaite marque la fin d’une ère pour Reus, qui espérait ajouter ce prestigieux titre à son palmarès avant de partir.

Avec cette victoire, le Real Madrid détient désormais 15 titres de Ligue des Champions, creusant l’écart avec l’AC Milan (7 titres) et Liverpool FC ainsi que le Bayern Munich FC (6 titres chacun). Cette victoire fait également de Dani Carvajal et Luka Modric les joueurs les plus titrés de l’histoire de la compétition, avec 6 trophées chacun, surpassant Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Le Real Madrid continue ainsi de s’inscrire seul au rang de club légendaire du football mondial.