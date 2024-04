Les réformes conduites par SM le Roi font du Royaume un modèle dans la région (Président de l’APCE)

« Les réformes entreprises ces dernières années par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sont en harmonie avec les principes du Conseil de l’Europe », a affirmé M. Rousopoulos qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le président de l’APCE s’est, par ailleurs, félicité des relations étroites entre le Parlement marocain, avec ses deux Chambres, et le Conseil de l’Europe qui célèbre cette année son 75ème anniversaire.

Il a également salué la coopération efficace entre le Parlement marocain et l’APCE, ajoutant qu’il sera question, dans les prochains mois, de renforcer et de consolider ces liens.

A rappeler que le Parlement marocain bénéficie, depuis 2011, du statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’APCE, ce qui lui permet une participation active aux activités de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Dans la perspective de développer ces relations, M. Rousopoulos a annoncé que les membres des délégations parlementaires marocaines seront dorénavant en mesure de soumettre des propositions de recommandations et de résolutions avec la cosignature d’un membre de l’Assemblée.

Ils auront également la possibilité de déposer des amendements, avec la cosignature d’un membre de l’Assemblée, et de demander des débats d’actualité, a-t-il poursuivi, notant qu’ils seront en mesure aussi de déposer des déclarations écrites à l’Assemblée et de faire part de leurs points de vue et opinions.