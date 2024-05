L’Espagne se dote d’une nouvelle stratégie en matière d’IA avec un investissement de 1,5 milliard d’euros

Le Conseil des ministres a donné son feu vert à cette nouvelle stratégie, qui s’articule autour de huit leviers et qui vise à faire de l’Espagne un leader dans le développement d’une IA transparente, éthique, responsable et humaniste, a déclaré le ministre de la Transformation numérique et de la Fonction publique, José Luis Escrivá, lors de la conférence de presse qui s’est tenue à cette occasion.

En plus de 1,5 milliard d’euros, 600 millions supplémentaires ont été alloués à ce domaine à travers différents programmes déployés à ce jour, selon des sources gouvernementales.

Parmi ces huit leviers, celui qui attire le plus d’investissements est celui lié à l’expansion de l’IA dans le secteur privé, en particulier dans les PME.

Ainsi, 650 millions d’euros sont prévus pour des programmes de promotion et d’adoption de l’IA dans les PME, à travers les programmes Digital Kit (pour la numérisation des entreprises) ; et 400 millions d’euros supplémentaires du Next Tech Fund, destiné aux projets innovants, en l’occurrence pour des investissements axés sur l’IA, entre autres.

Un autre levier de cette nouvelle stratégie consiste à générer des modèles et des corpus (textes écrits et enregistrements) qui constituent une infrastructure publique de modèles linguistiques d’IA.

Dans ce contexte, le gouvernement prévoit de mettre en place, d’ici à la fin de 2025, le plus grand dépôt de données pour les modèles d’entraînement en espagnol et dans les langues co-officielles (avec un investissement de 3,4 millions d’euros) et de disposer, d’ici à la fin de l’été, d’une famille de modèles fondamentaux dans ces langues (2,2 millions), entre autres.