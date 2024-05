Le Maroc et la Chine signent un accord de coopération dans le domaine judiciaire

Signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le vice-ministre chinois de la Justice, Zhao Changhua, cet accord porte sur un échange d’expériences entre les deux parties en matière de modernisation du système judiciaire. Il a également pour but de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays, notamment dans les domaines de la transition numérique et de la réinsertion sociale des détenus.

La signature de cet accord traduit la volonté et l’aspiration du Maroc de tirer parti des différents mécanismes de coopération judiciaire entre les deux pays, a affirmé M. Ouahbi dans une déclaration à la MAP, soulignant la nécessité de poursuivre l’échange d’expériences dans les domaines de la transition numérique, de la gestion du système judiciaire et de la réinsertion sociale.

L’adhésion du Maroc à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » renforcera le partenariat entre la Chine et l’Afrique et permettra d’atteindre la croissance et la prospérité à plus d’un niveau, a-t-il assuré.

De son côté, M. Changhua, qui visite le Maroc à la tête d’une importante délégation chinoise, s’est dit satisfait du niveau exemplaire de coopération existant entre les deux pays dans le domaine judiciaire, notant que les réunions tenues dans le cadre de cette visite sont de nature à baliser le terrain pour une coopération bilatérale pour accrue.

L’accord sur le plan d’action 2024-2025 marque une nouvelle phase dans le processus de la coopération bilatérale et traduit la profondeur des relations maroco-chinoises, a-t-il relevé.