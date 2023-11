Les Philippines, le Japon, la Corée et les États-Unis organisent un exercice militaire conjoint

« La force de rotation maritime en Asie du Sud-Est et le corps des marines des Philippines organisent la septième édition de l’exercice Kamandag dans différentes régions des Philippines, dans le but d’améliorer la préparation militaire multinationale », a précisé la même source dans un communiqué.

L’exercice vise à améliorer l’interopérabilité entre les forces des pays participants, en plus de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales.

« Cette édition ne renforcera pas seulement les capacités opérationnelles, mais favorisera également la confiance et la compréhension mutuelle entre les forces militaires », a ajouté la même source.

La manoeuvre comprendra également des exercices d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, notamment des opérations d’entraînement chimique, biologique, radiologique et nucléaire, des opérations de recherche et de sauvetage sur le littoral, des entraînements à la défense côtière et des opérations amphibies.

« Kamandag » est un exercice annuel dirigé par le corps des marines philippin et le corps des marines américain. Les deux pays organisent l’exercice depuis 2016 en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité régionale.