Rencontre de la jeunesse du RNI à Fès autour du bilan d’étape de l’action gouvernementale

S’exprimant à cette occasion, le coordinateur provincial Fès-sud du RNI et vice-président de la région Fès-Meknès, Youness Er Rafik, a souligné l’importance de cette rencontre avec la jeunesse Rniste qui « nous permet de présenter les avancées du bilan d’étape de l’action gouvernementale dans tous les secteurs, notamment les secteurs social, économique, de l’éducation et de la santé ».

Il a également mis en avant la réussite du gouvernement à mettre en œuvre, en seulement deux ans et demi, la vision royale pour une transition vers un État social. « Un État qui préserve les droits des citoyens et qui contribue au développement économique et social », a-t-il affirmé.

Dans une déclaration à la presse, Zaïna Chahim, députée et membre du bureau politique du RNI, a insisté sur l’engagement du gouvernement envers les citoyens. « Dès son installation, le gouvernement a présenté un programme constituant un véritable contrat avec le citoyen marocain », a-t-elle dit, ajoutant que « le gouvernement a su, malgré des crises successives, limiter leur impact et mettre en œuvre le programme présenté ».

Mme Chahim a également souligné que la deuxième étape du mandat gouvernemental se concentrera sur des dossiers importants tels que l’emploi et les retraites.

De son côté, le député et président de la Fédération nationale de la jeunesse du RNI, Lahcen Saadi, a qualifié de « véritable célébration » pour les Marocains, le bilan gouvernemental, soulignant qu’il « marque un tournant puisque pour la première fois, les citoyens ont pu constater les réalisations concrètes de la révolution sociale initiée sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi ».

Il a ensuite cité le soutien social direct bénéficiant à 3,5 millions de familles marocaines, l’augmentation de salaire pour les fonctionnaires des secteurs public et privé, le nombre record de 14,5 millions de touristes et l’aide au logement accordée à plus de 52.000 bénéficiaires.

Organisée dans le cadre des « Forums provinciaux du processus de développement », cette rencontre, placée sous le thème « Bilan d’étape du gouvernement: Un parcours continu pour préserver la dignité des citoyens et soutenir la famille marocaine », a été initiée en collaboration avec la Fédération nationale de la jeunesse du parti, et l’Organisation régionale de la jeunesse du RNI à Fès-Meknès.