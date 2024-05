Le Maroc célèbre mardi le 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales

Cet anniversaire constitue, en effet, une opportunité pour saluer la vision éclairée de Feu Mohammed V qui, dès le recouvrement par le Maroc de son indépendance, a chargé Feu Hassan II, alors Prince Héritier, de former le premier noyau des Forces Armées Royales, ainsi que la haute sollicitude dont Feu Hassan II, puis le Roi Mohammed VI, ont entouré cette institution, afin de moderniser et d’équiper ses unités et de lui fournir tous les moyens nécessaires, en vue de défendre la Nation et préserver ses valeurs sacrées et ses acquis.

Cet anniversaire est également l’occasion de rendre hommage aux hommes et femmes des Forces Armées Royales qui veillent sur la mise en œuvre des nobles missions pour lesquelles cette institution a été créée le 14 mai 1956, dont la défense de la patrie et la contribution à l’édification du Maroc moderne.

Les Forces Armées Royales font la fierté de tous les Marocains et constituent un rempart contre toute tentative d’atteinte à l’unité nationale, tout en étant un ambassadeur infatigable des valeurs authentiques du Royaume.

L’année 2023 a été marquée par la présence distinguée des Forces Armées Royales sur plusieurs fronts, en particulier à travers le service militaire, le soutien aux victimes du séisme d’Al Haouz et aux populations affectées par les intempéries, ainsi que la participation aux missions humanitaires et opérations de maintien de la paix dans plusieurs régions du monde.

Les FAR ont, par ailleurs, apporté une contribution remarquable aux efforts destinés à porter secours aux victimes du séisme d’Al Haouz.

Dans le même esprit de discipline et de dévouement qui caractérise leurs efforts à l’intérieur du Royaume, les Forces Armées Royales continuent d’accomplir leurs nobles missions dans le cadre des opérations de maintien de la paix à travers le monde, en vue de contribuer à la défense des valeurs universelles de paix et de solidarité, à travers le déploiement de plusieurs contingents, sous la bannière des Nations unies, dans plusieurs pays.

Depuis plusieurs années, le Maroc préside le Groupe de coordination du Mouvement des pays non alignés sur le maintien de la paix des Nations unies à New York. Le Royaume a été également à l’origine de la création du Groupe de lutte contre le discours de haine et de mésinformation contre les casques bleus de l’ONU.

Le Maroc est classé, à ce titre, parmi les dix premiers pays au monde qui contribuent le plus aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Dans ce contexte, le Maroc a réaffirmé, lors de la Conférence ministérielle de maintien de la paix des Nations unies tenue les 5 et 6 décembre dernier à Accra, sa volonté de poursuivre son action résolue pour renouveler et adapter les cadres politiques du maintien de la paix de l’ONU, conformément à la haute vision du Roi Mohammed VI.

Concernant les engagements dans les huit domaines d’action prioritaires, le Royaume a annoncé qu’il assurera des formations au Centre d’excellence pour les opérations de maintien de la paix à Benslimane, dans les domaines de la protection des civils, de la lutte contre la désinformation, de la numérisation, de la télémédecine, de la santé mentale et de la protection de l’environnement.

S’agissant de l’aspect lié à la femme dans les opérations de maintien de la paix, le Maroc va augmenter la représentation des femmes dans ses unités et organisera des formations pour les conseillers militaires dans le domaine de l’approche genre.

Dans le domaine de la santé, le Maroc mettra à la disposition des Nations Unies une capacité d’accueil dans un hôpital de quatrième niveau et assurera des formations dans les domaines de la télémédecine, de la santé mentale et des premiers secours.

Ainsi, les Forces Armées Royales continuent sans relâche de consentir de grands sacrifices et de réaliser des actions louables au service de la patrie, des citoyens et de l’humanité en général.