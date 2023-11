African Football League (finale aller): Le Wydad a les qualités pour marquer en match retour (Adil Ramzi)

« Je suis satisfait du résultat même si on a encaissé un but à domicile et on a raté des occasions en fin de match », a affirmé Ramzi lors de la conférence d’après-match.

« Il reste une deuxième partie à disputer qui sera difficile certes, mais nous avons confiance en nos capacités. Nous avons les qualités pour marquer sur le terrain de l’adversaire », a-t-il assuré.

« Le match retour sera ouvert contre une équipe qui produit du jeu et contre laquelle nous devons rester concentrés », a souligné le technicien, ajoutant que la fraîcheur physique sera la clé pour aller chercher le titre.

Revenant sur le match aller à Casablanca, Ramzi a estimé qu’il était difficile pour les deux équipes. « C’était une partie tactique jouée sur des détails. Les deux adversaires ont tour à tour dominé les débats », a-t-il relevé.

De son côté, Rulani Mokwena, entraîneur de Mamelodi Sundowns s’est montré satisfait de la prestation de son équipe. « Je félicite le Wydad pour cette victoire. Je dois également féliciter mes joueurs pour leur niveau, notamment en 2e mi-temps », a-t-il dit.

« Nous avons fourni beaucoup d’efforts et obtenu un pénalty. Mais quelques minutes après, on a encaissé un but sur une erreur. On aurait pu faire mieux, mais il y a des détails qui ont joué en notre défaveur”, a-t-il souligné.

« Mais nous devons nous concentrer sur les aspects positifs. On a fait preuve de caractère devant des supporters très attachés à leur équipe. Nous avons également marqué un but important en prévision du match retour », a-t-il ajouté.

La finale retour de la 1ère édition de l’African Football League est prévue le 12 novembre 2023 à 14H00 (GMT+1) au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.