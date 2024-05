Le bilan des inondations au Brésil continue de s’alourdir : 137 morts et 141 disparus

Selon le dernier bulletin publié par la Défense civile brésilienne, les précipitations ininterrompues qui s’abattent sur cette région depuis environ deux semaines ont fait également 756 blessés.

Les médias locaux soulignent que les inondations provoquées par ces pluies diluviennes ont fait plus de 400 mille déplacés, en plus de près de deux millions de personnes affectées dans cet État méridional frontalier de l’Uruguay.

Les pluies, qui s’étaient légèrement atténuées depuis jeudi dernier, ont repris avec grande intensité ce samedi, notamment à Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul, et dans la vallée de Tacuari.

Des centaines de pompiers, de policiers, de militaires et de volontaires tentent de secourir les habitants qui sont isolés par la montée des eaux et qui commencent à souffrir de pénuries alimentaires.

Cette catastrophe naturelle a causé de graves dégâts aux routes, aux ponts et aux habitations, laissant une grande partie de la population du Rio Grande do Sul privée d’électricité et d’eau potable.

Les tempêtes qui ont frappé la région ont provoqué un grand chaos et laissé des dizaines de villes complètement ou partiellement sous l’eau, comme c’est le cas à Porto Alegre.

Le Rio Grande do Sul, pôle agricole important et région vitale pour la croissance du pays, aura besoin d’environ 3,7 milliards de dollars pour se remettre des inondations, selon les estimations du gouvernement.

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a annoncé un plan d’aide de 50 milliards de reals brésiliens (9,8 milliards de dollars) pour cet État, qui comprend notamment des mesures d’aide directe, des crédits pour les entreprises et des subventions pour les producteurs agricoles.