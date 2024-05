L’Américaine Barrie Freeman nommée Représentante spéciale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé vendredi la nomination de l’Américaine Barrie Freeman comme Représentante spéciale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

Mme Freeman apporte avec elle une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, indique le service de presse des Nations Unies.

L’Américaine était, depuis 2021, Représentante spéciale adjointe à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

Entre 2018 et 2021, Freeman était Cheffe adjointe et Directrice politique du Bureau d’appui à la consolidation de la paix au Département des affaires politiques et de consolidation de la paix.

L’Américaine était aussi Directrice des affaires politiques à la Mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Avant d’entrer aux Nations Unies, Mme Freeman a occupé plusieurs postes au « National Democratic Institute » à Washington et a travaillé au Département d’État américain et dans plusieurs pays africains, y compris d’Afrique de l’Ouest.

Mme Freeman succède ainsi à la Burundaise Giovanie Biha.