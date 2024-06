Les Néerlandais inaugurent le vote pour les élections européennes

Au total, plus de 370 millions de citoyens européens sont appelés à voter pour élire les 720 députés du Parlement européen, pour les cinq prochaines années.

Pour que le scrutin européen respecte les traditions électorales de chaque État membre, tous les européens ne votent pas le même jour. Six des vingt-sept États membres de l’UE n’organisent pas le scrutin européen le dimanche 9 juin. Après les Néerlandais, les Irlandais se rendront aux urnes le vendredi 7 juin. En République tchèque, le vote a lieu sur deux jours, du vendredi 7 au samedi 8 juin, date à laquelle les citoyens lettons et slovaques glissent leur bulletin dans l’urne. Les vingt-et-un autres États membres clôtureront les élections européennes le dimanche 9 juin.

Les horaires d’ouverture des bureaux de vote varient également d’un pays à l’autre. S’il est possible de s’y rendre dans la matinée jusqu’en fin d’après-midi dans une majorité d’États membres, leur fermeture a lieu de 14 heures en Belgique, au Luxembourg et en République tchèque, jusqu’à 23 heures en Italie.

L’élection se déroule au suffrage universel direct à un tour. Dans une grande majorité d’États membres, les électeurs votent pour une liste de candidats regroupés par tendance politique. Dans ces pays, les partis politiques doivent présenter des listes avec un nombre de candidats correspondant au nombre de députés à élire.

Concernant les résultats, dans la majorité des États membres, des sondages visant à estimer les résultats après la fermeture des bureaux de vote seront publiés par le Parlement européen, ainsi que par les instituts de sondage nationaux. Aucun résultat officiel, même partiel, ne doit, en revanche, être communiqué par les États avant le 9 juin, même dans les pays ayant voté dès le 6 juin. Il faudra donc attendre la fermeture des derniers bureaux de vote, à 23 heures en Italie, pour les obtenir.

Après la clôture du scrutin, les autorités nationales de chaque État membre communiqueront au Parlement européen le nom des députés élus après avoir vérifié qu’il n’y ait pas d’incompatibilités de mandats.

La répartition des sièges au sein de l’hémicycle européen dépend de la population de chaque pays. Ainsi, l’Allemagne, pays le plus peuplé, dispose de 96 eurodéputés quand Malte, Chypre et le Luxembourg en comptent seulement 6.

Les députés européens siègent dans des groupes politiques fondés sur des idéaux partagés. Chaque groupe compte au moins 23 députés européens d’au moins un quart des pays de l’UE. Le Parlement européen compte 7 groupes politiques : le Parti populaire européen (PPE), l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), Renew Europe (RE), Les Verts / Alliance libre européenne (ALE), Identité et démocratie (ID), les Conservateurs et réformistes européens (CRE) et la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique (GUE/NGL).

Ces élections détermineront le poids de chaque force politique dans le futur hémicycle européen. Un paramètre qui impacte l’ensemble des institutions européennes.

Dans un premier temps, les eurodéputés vont élire leur président à l’occasion d’une première session plénière (du 16 au 19 juillet 2024). Puis dans les semaines suivantes, ils désigneront le président de la Commission européenne.

Les parlementaires auditionneront également les commissaires européens avant d’approuver le collège des commissaires lors d’un vote unique. Durant cette procédure d’audition, les candidats seront questionnés et évalués par les députés européens.

Une fois ces procédures terminées, le Parlement européen et ses membres exerceront leurs pouvoirs législatif, budgétaire et de contrôle politique durant l’intégralité du mandat (2024-2029).

En collaboration avec les représentants des gouvernements des pays de l’UE, les députés européens formulent des textes de législation et prennent des décisions qui influencent tous les aspects de la vie dans l’ensemble de l’Union européenne, du soutien à l’économie et la lutte contre la pauvreté au changement climatique et à la sécurité. Ils mettent en lumière des sujets politiques, économiques et sociaux importants, approuvent le budget de l’UE et contrôlent la manière dont l’argent est dépensé.