Les indicateurs ICA signalent un inflÃ©chissement du rythme de croissance en Europe

Au Royaume-Uni et dans la zone euro dans son ensemble, particulièrement en Allemagne, en France et en Italie, les ICA anticipent un infléchissement du rythme de croissance sous l’effet de la contraction des indicateurs de confiance des consommateurs et de la poussée de l’inflation, souligne l’OCDE dans un communiqué.

Parmi les principales économies de l’OCDE en dehors de l’Europe, les ICA restent au-dessus de la tendance et continuent de signaler une croissance stable aux États-Unis ainsi qu’au Japon et au Canada, précise-t-on.

Parmi les principales économies émergentes, l’ICA pour la Chine (pour le secteur industriel) et pour l’Inde continuent d’indiquer une croissance stable tandis qu’au Brésil l’ICA continue de signaler un infléchissement de la croissance.

Les ICA, qui dépendent de facteurs tels que les carnets de commande, les permis de construire, les indicateurs de confiance, les taux d’intérêt à long terme, les immatriculations de voitures neuves et bien d’autres, sont des indicateurs cycliques conçus pour anticiper les fluctuations de l’activité économique au cours des six à neuf prochains mois.

La plupart des indicateurs sont disponibles jusqu’à mars 2022. Il convient de noter que les incertitudes actuelles liées à la COVID-19 et à la guerre en Ukraine entraînent des fluctuations plus importantes que d’habitude de l’ICA et de ses composantes. Il convient de continuer à interpréter les indicateurs composites avancés avec prudence et de considérer leur ampleur comme une indication de la force du signal plutôt que comme une mesure de la croissance de l’activité économique, remarque l’OCDE.