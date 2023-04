Le réchauffement climatique, un facteur aggravant de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique (étude)

“Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu la sécheresse agricole dans la Corne de l’Afrique environ 100 fois plus probable” qu’autrefois, a expliqué l’étude menée par World Weather Attribution (WWA), réseau mondial de scientifiques qui évalue le lien entre les événements météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique.

Selon l’étude, qui s’est focalisée sur le sud de l’Ethiopie et de la Somalie et l’est du Kenya, le changement climatique a fortement influencé la hausse des températures, responsable d’une augmentation en flèche de l’évapotranspiration qui a conduit à un assèchement record des sols et des plantes.

Les scientifiques ont souligné que le changement climatique modifie de manière opposée les deux saisons des pluies, expliquant que la saison la plus abondante (mars-mai), devient plus sèche et le déficit de précipitation est deux fois plus probable qu’avant, alors que la petite saison devient plus humide.

Mais ces dernières années, cette tendance humide de la petite saison a été masquée par le phénomène climatique-cyclique de la Niña, qui réduit les pluies tropicales, a noté l’étude, concluant que cette rare conjonction s’est ensuite combinée à l’augmentation des températures pour entraîner un assèchement record des sols et des plantes.

Depuis octobre 2020, de grandes parties de l’Afrique de l’Est connaissent des conditions de sécheresse prolongées ponctuées de courts épisodes de précipitations intenses qui ont souvent conduit à des crues soudaines.