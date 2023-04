Sénégal/politique: Sall réitère son appel au dialogue “avec toutes les forces vives de la Nation”

“Abordant la préservation de la stabilité sociale et la dynamique d’émergence du Sénégal, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la Nation, selon des formats et thématiques indiqués, dans le respect de l’Etat de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques”, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Dans son discours à la Nation à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président Sall s’était dit ouvert “au dialogue “.

‘’(…) je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’État de droit et des institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale’’, avait-il déclaré.

Il a renouvelé son appel au dialogue avec les forces vives de la nation à l’occasion de la fête de Aid Al-fitr.

A rappeler que le Sénégal organisera le 25 février 2024 l’élection présidentielle. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n’a pas encore dévoilé s’il se portera candidat ou non pour un 3-ème mandat.

Interrogé samedi dernier sur cette question, il a réaffirmé que ce n’est pas encore le moment de se prononcer sur une candidature ou non à la prochaine élection présidentielle.

“Je l’ai dit et je le répète, j’en parlerai le moment venu. Je partage ceci avec des gens dans une coalition. Au moment venu, on essaiera d’en parler. Certains en parlent depuis 2012, mais la décision sera prise dans une courte durée. J’en parlerai sous peu”, a souligné Macky Sall lors d’une interview accordée à une radio privée.