Le partenariat Maroc-CCG, fruit des liens de fraternité et de coordination entre Mohammed VI et les chefs d’État du Golfe

Le renforcement du partenariat entre le Maroc et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui reflète les liens de fraternité, de coordination et de solidarité entre le Roi Mohammed VI et les chefs d’État du Golfe, a été au centre de la réunion ministérielle tenue, dimanche à Riyad, entre les Etats du CCG et le Royaume du Maroc.

Cette réunion, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG, a été l’occasion de renforcer les fondements solides du partenariat stratégique liant les deux parties, conformément à la vision du Roi Mohammed VI et des chefs d’État du Golfe.

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue le bilan du partenariat stratégique entre les deux parties et d’examiner les moyens à même de le renforcer pour le mettre à la hauteur des attentes et des aspirations royales et des dirigeants des pays du Golfe.

Elle a constitué aussi une opportunité pour les deux parties de se concerter et de coordonner les positions concernant les questions qui intéressent la région, à leur tête les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu global et durable à Gaza et protéger le peuple palestinien conformément au droit international et au droit international humanitaire.

A cette occasion, M. Bourita a mis l’accent sur l’importance de cette réunion, fruit d’un partenariat fructueux et constructif initié à la faveur de la volonté commune de Mohammed VI et des chefs d’État du Golfe, soulignant que cette rencontre a été l’occasion de se concerter au sujet de la situation et des défis dans la région et notant que depuis 2011, les relations entre le Maroc et les Etats du CCG ont enregistré une avancée qualitative profonde et vont progresser vers des horizons encore plus vastes.