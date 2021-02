Le Parlement arabe salue les efforts du Roi Mohammed VI pour la défense d’Al-Qods

Lors des travaux de la première session de la troisième législature qui se tient au Caire, le Parlement arabe s’est également félicité des efforts consentis par l’Agence Beït Mal Al Qods, relevant du Comité d’Al Qods, pour appuyer la résistance des Maqdissi.

Les travaux de cette session du Parlement arabe ont été marqués par la désignation de la députée marocaine Fatima Taoussi en tant que membre de la Commission mixte de lutte contre le terrorisme, relevant du Parlement arabe.

D’autre part, le Parlement arabe a salué la fixation des dates pour la tenue des élections législatives et présidentielles palestiniennes, en tant qu’étape importante vers l’unification de l’action des Palestiniens, se félicitant des résultats du dialogue des factions palestiniennes récemment organisé au Caire.

Il a été également procédé au lancement de l’Observatoire arabe des droits de l’Homme en tant que mécanisme arabe de suivi et de documentation de la situation des droits de l’Homme dans les pays arabes.

Le Maroc est représenté dans les travaux de la première session de la troisième législature par les parlementaires Abdellatif Ben Yaacoub (parti Justice et Développement), Fatima Taoussi (parti Authenticité et Modernité), et Bouselham El Dich (parti Rassemblement national des indépendants).