ONU : la Néerlandaise Jeanine Hennis-Plasschaert nommée coordonnatrice spéciale pour le Liban

Mme Hennis-Plasschaert succède à la Polonaise Joanna Wronecka à laquelle le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son engagement et son leadership à la tête du Bureau de la coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban (UNSCOL), a indiqué le porte-parole de l’ONU dans un communiqué.

Actuellement représentante spéciale du Secrétaire général pour l’Iraq et cheffe de la Mission d’assistance des Nations Unies dans ce pays, depuis 2018, Hennis-Plasschaert apporte avec elle une expérience de plus de 25 ans dans la diplomatie, la sécurité internationale et les affaires du Moyen-Orient, selon la même source.

La nouvelle coordonnatrice spéciale pour le Liban était ministre de la défense et membre de la Chambre des représentants des Pays-Bas et du Parlement européen. Elle a aussi travaillé pour la Commission européenne en Belgique et en Lituanie ainsi que pour la ville d’Amsterdam et dans le secteur privé.