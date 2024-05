Maroc: le Général de Corps d’Armée reçoit la Secrétaire américaine Adjointe à la Défense pour les Affaires sécuritaires internationales

En exécution des Hautes Instructions Royales relatives à la tenue de la 13è Session du Comité Consultatif de Défense (DCC), le Général de Corps d’Armée, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi 20 mai au siège de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, Mme Celeste Wallander, Secrétaire américaine Adjointe à la Défense pour les Affaires sécuritaires internationales, accompagnée de l’Attaché de Défense américain accrédité au Maroc, à la tête d’une importante délégation militaire, en visite de travail au Maroc du 17 au 22 mai 2024.

Au début de leurs discussions, les deux responsables ont souligné la solidité et la durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique qui unissent les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR, faisant savoir qu’ils ont également exprimé leur volonté de développer davantage ces relations séculaires dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée.

Les deux responsables ont témoigné de leur satisfaction quant au bilan de la coopération militaire bilatérale, un bilan positif qui se traduit par des avancées notoires couvrant plusieurs domaines, notamment la conclusion d’Accords et Mémorandum d’entente, les équipements et l’acquisition de matériel, la formation et les entraînements ainsi que l’organisation d’exercices combinés interarmes et interarmées, à l’instar de l' »African Lion » qui est à sa 20è édition, ajoute la même source.

Au cours de cette réunion, plusieurs sujets d’intérêt ont été discutés se rapportant notamment aux défis sécuritaires et de défense en Afrique, au rôle important du Maroc en matière des Opérations de Maintien de la Paix et d’assistance humanitaire, à la lutte contre les menaces transfrontalières et aussi à l’évolution des acquisitions de matériel, selon le communiqué.

La réunion du Comité Consultatif de Défense constitue une plateforme de dialogue stratégique où sont discutées les questions cruciales de la sécurité régionale, et où sont tracées les grandes lignes du plan d’action futur avec l’AFRICOM et la Garde nationale de l’Etat de l’Utah, ainsi que les projets de développement des capacités gérées par l’Agence de la Coopération à la Sécurité de Défense (DSCA), souligne la même source, rappelant que la coopération militaire maroco-américaine est régie par des Accords, des Mémorandums d’entente et des arrangements techniques bilatéraux, qui précisent les modalités d’exécution de la coopération.