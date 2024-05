Le Festival Gnaoua d’Essaouira parmi les rendez-vous musicaux les « plus attendus » en 2024 (média US)

Référence mondiale de la critique musicale, Pitchfork indique, dans une présentation signée Boutayna Chokrane, que depuis 1998, ce festival invite des artistes d’Afrique et du reste du monde dans la cité des alizés pour fusionner leurs sonorités avec la musique gnaoua traditionnelle.

A l’affiche de la prochaine édition figurent 400 artistes, dont 35 maâlems et 53 spectacles répartis sur sept scènes, précise le média US réputé pour son contenu éditorial approfondi et ses critiques d’albums, de chansons et de concerts.

Parmi les têtes d’affiche figurent Aïta Mon Amour, Buika, Ilê Aiyê, Issam Kamal&Mazagan, Jon Grandcamp, Labess, Nino de Los Reyes&Sergio Martinez, Saint Levant et Brecker Brothers Band Reunion.

Le média spécialisé relève que la présente édition se démarque par six concerts de fusion qui vont gratifier le public de collaborations musicales, alliant des genres comme la batucada brésilienne, le flamenco et le Zaouli.

Lors de la cérémonie d’ouverture de ce grand événement culturel, les fans de la musique gnaoua auront rendez-vous avec un concert haut en couleur qui va réunir le Maâlem Hamid El Kasri et l’ensemble Bokanté.

Fondé en 1995 aux États-Unis, Pitchfork est devenu l’une des principales références dans le domaine de la critique musicale en ligne. Il couvre un large éventail de genres musicaux, allant de la pop et du rock à l’électro, au hip-hop et au jazz.

Le site est également réputé pour son système de notation par étoiles pour les albums et les chansons, ainsi que pour ses listes de fin d’année et ses recommandations d’écoute.