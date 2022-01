Le monde et la mode selon Intissar …

Jeune créatrice de mode, Intissar Baiz, casablancaise avant d’opter pour Marrakech, n’a pas attendu la fin de ses études pour se lancer dans la conception de ses collections. Minutieuse et douée de ses mains, elle se laisse inspirer par les objets de la vie quotidienne qu’elle recycle en créations au gré de son imagination. Son écoute, sa sensibilité et son sens de l’esthétisme font d’elle une future grande créatrice inspirée.

Ses collections sont souvent expérimentales, aux couleurs vivantes, capturant l’esthétique dynamique de la mode mêlant agréablement les ambiances africaines et occidentales. Le choix qualitatif des matières nobles alimente largement le succès de ses collections. Perspicace et audacieuse dans ses créations, elle n’a peur de rien, ose les couleurs, les formes et les disparités. Elle ne crée pas pour créer. « Quand on crée quelque chose il faut y trouver un sens. Il faut que chaque objet ait un sens. C’est ainsi que je définis l’art ».

A 21 ans, Intissar fait déjà sensation lors de la 11ème édition du FIMA, Festival International de la Mode Africaine en 2018, où elle termine finaliste du concours. L’année suivante, elle remporte le 1er Prix d’Afrifata, le Festival International des Jeunes Talents Africains et s’envole pour Cape-Town, en Afrique du Sud, pour son premier défilé à la Fashion Week d’Afrique, AFI. Elle remporte également le premier prix de la Casamoda Academy (Ecole de Mode à Casablanca) et termine finaliste en 2020 de la Fashion Trust Arabia. Ce qu’on peut appeler un démarrage fulgurant pour une artiste qui dès son plus jeune âge était attirée par la création.

Une passion qui remonte à l’enfance

Elle passait en effet beaucoup de temps avec sa grand-mère qui confectionnait des vêtements précieux pour ses petits-enfants. La création, l’esthétique, la composition, la coordination des formes et des matières sont ancrés en elle. Une sensibilité rare, une personnalité forte, influencée par le parcours d’une mère battante, qui a élevé seule ses trois enfants. Issue d’un milieu modeste, elle garde cette image d’une mère qui a tout sacrifié pour eux. Elle lui doit tout, son éducation, ses études, son parcours. Intissar ne s’offre jamais de moments de repos et ne s’autorise jamais à être fatiguée. Pour elle, la vie est également un combat et seul le travail et l’acharnement peuvent porter leurs fruits. Son défi : gagner la fierté de sa mère. Sa conviction : tout travail génère des résultats.

Elle regrette cependant que sa mère, pour la garder près d’elle, ait refuser de la laisser étudier en Suisse, à l’Ecole professionnelle de mode de Lausanne, où elle avait été acceptée en tant que boursière. Ainsi, après l’obtention de son baccalauréat sciences avec mention, elle a démarré une année de sciences économiques à la faculté de Casablanca. Mais sa destinée était une école de création de mode où qu’elle soit. Elle s’est donc inscrite à la Casamoda Academy à Casablanca pour pouvoir s’épanouir à travers sa passion.

« Je suis un produit 100% marocain et fière de l’être. Je souhaite avant tout développer mon art dans mon pays, avant de rejoindre plus tard les grandes maisons de couture internationales pour des stages, voir des collaborations. »

C’est en 2020 qu’elle quitte Casablanca pour Marrakech, suite à un contrat avec Khalid Tamer, directeur général du comité Capitale Africaine de la Culture, Marrakech2020. Intissar collabore alors avec Virginie Chevalier, créatrice prolifique et spécialiste des Arts vivants, pour la création notamment des costumes des parades d’ouverture et de clôture. Intissar est la styliste officielle de l’événement. Malheureusement, Marrakech2020 a été annulé, en raison de l’énorme retard accumulé par les organisateurs.

Gueliz, Tiss’Art

Intissar rebondit et ouvre sa boutique à Gueliz, Tiss’Art, où elle propose des modèles de ses collections ainsi qu’un large choix de tissus nobles pour toutes les créations sur mesure. Mais après quelques mois, la jeune artiste s’aperçoit qu’elle n’est pas faite pour une vie citadine. Elle souhaite être loin de la ville, loin du bruit des voitures, loin de ces rues peuplées. Pour créer, elle a besoin de calme, d’inspiration, d’un cadre où se conjuguent simplicité et élégance.

« Chez Intissar » est le concept inédit que propose la jeune styliste. Dans le petit village de Tougana, à une dizaine de kilomètres de Marrakech, sur la route de l’Ourika, Intissar a conçu un havre de paix autour du thème de la mode.

Qui n’a jamais rêvé d’un espace entièrement dédié à sa garde-robe ? Terminée la course dans les boutiques, les essayages qui n’en finissent plus, les tailles et les couleurs non adaptées … Pour revenir sans rien …

« Chez Intissar », seule ou entre copines, le temps d’un thé ou d’une journée, vous pourrez désormais vous consacrer de manière apaisée à votre prochain look.

La Loge Collections

Vous aurez la possibilité de découvrir la Loge (les loges sont des cabanes cosi sur pilotis) Accueil, celle où Intissar découvrira vos souhaits vestimentaires, la Loge Collections, celle où seront exposés ses créations, la Loge des Matières, celle où vous pourrez choisir un éventail de tissus nobles, la Loge Essayage où vous enfilerez les patrons sur mesure. Les allées vous mèneront enfin vers la Loge Boutique, pour finir autour d’un thé et de modèles divers pour vos soirées, événements ou tout simplement pour un déjeuner.

Point bonus (sur le modèle nordique), Intissar a aussi prévu un espace détente pour vos enfants avec jeux, piscine et nounou, afin de pouvoir consacrer pleinement votre temps à vos conceptions vestimentaires.

Son ADN : la création. Sa passion : la création et la composition avec ses clients. C’est « comme une symphonie qui se compose à plusieurs » dit-elle. Sa seule récompense : combler le client et le voir se glisser avec aisance et naturel dans ses modèles.

La création va au-delà des pièces et des collections puisque c’est encore elle qui a conçu et construit avec ses petites mains toutes les loges sur pilotis, faites de bois et de matières recyclées. Elle prend son temps et beaucoup de plaisir à choisir les éléments de décoration, les couleurs, toujours dans une ambiance, terre, pierre naturelle. Ses projets : compléter ses modèles avec une ligne d’accessoires, de sacs, de chaussures avec cette vision de mettre en valeur chacune des parties du corps avançant dans un mouvement naturel, élancé et élégant.

*Ouverture officielle « Chez Intissar » le 11 Mars 20