Le Maroc maintient sa position de leader dans les Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique

Maroc maintient sa position de leader dans les Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique, selon des analysées de l’Institut Amadeus en 2023 avec le soutien de Casablanca Finance City Authority.

Ces Indices, maintenant dans leur onzième année, offrent une perspective des dynamiques économiques sur le continent grâce à une évaluation multidimensionnelle de l’attractivité et de la stabilité des pays africains, comparés entre eux dans le contexte des transformations et des crises actuelles que connait l’Afrique.

Dans le classement de l’indice d’attractivité en Afrique 2023, le Maroc se distingue de nouveau en occupant la première position, indique l’Institut Amadeus dans un communiqué, soulignant que ce classement du Royaume, qui devance une nouvelle fois l’Afrique du Sud et l’Égypte, témoigne du climat des affaires en constante amélioration, de la pertinence de la stratégie économique et industrielle du Maroc, portée par la vision du du Roi Mohammed VI et de la confiance des investisseurs envers une économie diversifiée, innovante et des infrastructures performantes.

Les Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique sont le fruit d’une compilation de plus de 70 sous-indicateurs issus de données internationales, de statistiques nationales et d’analyses qualitatives et quantitatives réalisées par les experts de l’Institut Amadeus, le tout validé par un Conseil scientifique composé de personnalités éminentes du monde économique africain.

S’agissant de l’indice de stabilité en Afrique, l’Île Maurice se positionne en tête pour la deuxième année consécutive, suivie des Seychelles. En troisième position, le Maroc se distingue par la résilience exceptionnelle de l’État et par sa stabilité structurelle, confirmées par la gestion du séisme d’Al Haouz, précise la même source. Depuis plus d’une décennie et la création des Indices de l’Institut Amadeus, le Maroc est le seul pays nord-africain et la seule puissance économique du continent à maintenir une place constante dans le Top 5, voire le Top 3, du classement de la stabilité en Afrique, témoignant ainsi de sa stabilité structurelle, ce qui le positionne comme l’un des pays africains les plus résilients et les plus agiles face aux crises et aux chocs internes ou externes.

Les Indices de stabilité et d’attractivité en Afrique offrent une vision concise du paysage économique du continent, permettant de cartographier dans la durée les nations les plus attractives et stables tout en identifiant des opportunités, des axes d’amélioration et des vulnérabilités spécifiques.

Ces deux Indices constituent des outils efficaces permettant aux investisseurs internationaux de mieux appréhender la question du risque pays en Afrique et de tracer, par pays, des courbes objectives d’évolution ou de régression dans le temps. Ils représentent l’engagement continu de l’Institut Amadeus à promouvoir le continent africain et la compréhension du paysage économique du continent.