Le député M’jid El Guerrab, élu de la neuvième circonscription des Français de l’étranger (Maghreb et l’Afrique de l’Ouest), a réagi dimanche au retrait du Maroc par l’Union européenne de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage. Cette décision prise à la suite d’une recrudescence des cas de Covid-19 au Maroc interroge , estime le député, s’interrogeant sur les éléments pris en compte par les membres du Conseil de l’Union européenne – seule autorité décisionnaire – et sur leur pertinence scientifique de leur décision.Si l’on déplore actuellement 461 décès au Maroc liés à la pandémie, le chiffre demeure presque 100 fois inférieur à celui que l’on a connu en France et dans la plupart des autres pays européens. En outre, le ministre de la Santé marocain Khalid Ait Taleb a récemment énuméré tout un ensemble de mesures pour enrayer ce phénomène de hausse. Parmi ces mesures, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire a été prolongé jusqu’au 10 septembre. La situation semble donc bien loin d’être hors de contrôle. Le Maroc n’est pas un cas isolé. Alors que plusieurs pays africains avaient annoncé la réouverture de leurs frontières aériennes, ils sont nombreux à finalement avoir appliqué le principe de réciprocité à tous les États ayant pris des mesures à leur encontre. C’est notamment le cas du Sénégal dont le nombre de décès s’élève à 229. On peut également citer la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina, la Guinée ou la Mauritanie qui ont respectivement enregistré, 104, 125, 54, 50 et 157 décès. Par delà ces données chiffrées, l’Afrique a su démontrer une impressionnante capacité d’adaptation et de réactivité face à la pandémie du fait de ses expériences passées. Le député tient d’ailleurs à saluer la très forte mobilisation des pouvoirs publics dans les pays de sa circonscription et dans l’ensemble du continent africain. De multiples solutions efficaces et peu coûteuses qui ont également été mises au point par des chercheurs africains pour lutter contre la maladie, dont certaines pourraient être appliquées ailleurs dans le monde. Pourtant, parmi les seize pays qui composent sa circonscription, seule la Tunisie a conservé sa place au sein de la liste verte. Selon le député, Ces restrictions imposées par l’Union européenne conduisent à des situations dramatiques pour certains de nos compatriotes empêchés de rentrer dans leur pays. Elles entraînent par ailleurs des conséquences alarmantes sur l’économie de ces Etats pour lesquels le secteur du tourisme est parfois vital, au premier rang desquels figure le Maroc. Le député M’jid El Guerrab demande la réintégration du Royaume du Maroc ainsi que tous les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest dans la liste verte lors de la prochaine révision et plaide pour que les autres pays africains bénéficient du même sort.