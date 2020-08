Covid-19: une nouvelle unité de réanimation médicale à Tanger

La directrice régionale de la Santé à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Dr. Ouafae Ajnaou, a souligné que cette unité vient s’ajouter aux deux services de réanimation de l’hôpital Mohamed VI et de la clinique de sécurité sociale à Tanger, ce qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil dans les services de réanimation et de soins intensifs à 73 lits.

“Cette unité va nous permettre de renforcer la capacité de prise en charge des cas critiques qui arrivent aux hôpitaux de Tanger pendant cette période, en particulier les groupes vulnérables tels que les personnes âgées de plus de 65 ans et celles atteintes de maladies chroniques”, a déclaré à la MAP Mme Ajnaou.

Elle a précisé que ce service, qui va recevoir les premiers cas ce soir-même, dispose du matériel médical nécessaire, et est supervisée par des cadres médicaux des secteurs public et privé et de la médecine militaire, ajoutant que “tout le personnel médical qui souhaite se porter volontaire sera le bienvenu”.

La directrice régionale de la Santé a relevé que cette unité, qui contribuera à renforcer l’offre sanitaire à Tanger, devrait permettre d’alléger la pression sur les services de réanimation, saluant les efforts consentis par le personnel médical et infirmier, appelé à faire plus de sacrifices pour surmonter cette étape.

De son côté, le professeur Hicham Sbai, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation au Centre hospitalier universitaire de Tanger, a assuré que l’ouverture de cette unité, dotée de 27 lits et d’équipements médicaux modernes, vient répondre à l’augmentation des cas critiques de Covid-19 à Tanger, notant que ce service permettra de renforcer la capacité d’accueil dans les services de réanimation et d’alléger la pression sur eux, ce qui contribuera à augmenter la capacité litière consacrée au traitement des cas critiques et ceux modérés pour éviter la détérioration de leur état de santé.

Il a souligné que le succès dans la maîtrise de l’épidémie de Coronavirus est tributaire de l’implication des citoyens et leur attachement au respect des mesures préventives, telles que le port correct du masque et le respect de la distanciation sociale, qui restent le meilleur moyen pour vaincre le virus, notant que le respect de ces mesures devrait permettre d’éviter l’augmentation du nombre de cas critiques.

“Chacun doit être conscient que la situation est critique et que le citoyen qui ne porte pas de masque doit revoir son comportement, car il présente un danger pour lui-même, sa famille et la société”, a-t-il conclu.