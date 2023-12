Le CFCM dénonce l’apologie de crimes de guerre contre les civils palestiniens sur des chaînes françaises

« Après 80 jours du début de l’offensive israélienne contre les territoires palestiniens de Gaza, les peuples du monde entier assistent impuissants au génocide d’une population civile sciemment affamée, assoiffée et sans aucune possibilité de se mettre à l’abri des bombes », déplore le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué rendu public mercredi, rappelant que Gaza « s’est transformée par les bombardements incessants et indiscriminés de l’armée israélienne en un véritable charnier dont les victimes sont majoritairement des enfants et des femmes ».

« Durant ces 80 jours de terreur, nous avons assisté également à l’une des pires opérations de déshumanisation que l’histoire ait connues. Des Palestiniens, réduits à des animaux ou taxés de simples boucliers du Hamas, sont désignés comme étant tous des terroristes, y compris les enfants et les bébés », dénonce le CFCM, fustigeant des interventions sur des chaînes françaises qui légitiment et glorifient les crimes de guerre contre la population civile palestinienne dans la bande de Gaza.

« En effet, pour justifier la détention arbitraire d’enfants palestiniens dans les prisons israéliennes, cite le CFCM, Boaz Bismuth, franco-israélien, membre de la Knesset, a répété à trois reprises sur la chaîne française Cnews « qu’à Gaza, le terroriste le plus jeune, que je sache, il a dix mois, dix mois ! ». Sur cette même chaîne, l’avocate franco-israélienne Nili Naouri, légitime l’assassinat des enfants à Gaza : « Dès la naissance, ils apprennent à tuer du juif. La population civile n’est pas innocente » ».

« Une autre franco-israélienne déclare sur la chaîne i24 émettant en France que « les politiques doivent accepter d’appuyer sur le ‘’ boum’’ (bouton de l’arme nucléaire). Nous sommes un pays avec une bombe atomique…. Personne ne doit habiter cette terre si ce n’est pas le peuple juif ». Sur la même chaine, un autre franco-israélien, David Antonelli, a déclaré : « Je me fiche éperdument des deux millions de Gazaouis … Ceux qui font la distinction entre la population et le Hamas, ils oublient quelque chose, ils sont tous biberonnés par la même haine du juif » », poursuit le CFCM.

« Le CFCM dénonce et condamne avec force ces propos qui font l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide ou de nettoyage ethnique », indique l’instance religieuse, estimant ne pas comprendre « comment ces propos ont pu être tenus en toute impunité par des Français sur des médias français ».

« Faut-il rappeler que certains de nos hommes et femmes politiques ont demandé de déchoir de leur nationalité des concitoyens pour avoir manifesté leur soutien aux populations civiles palestiniennes ? », s’est-il interrogé.

Par ailleurs, le CFCM salue l’attitude de « l’immense majorité de nos concitoyens qui n’ont jamais confondu les auteurs de ces propos avec l’ensemble de nos compatriotes de confession juive et de nombreux israéliens et juifs du monde épris de paix et de justice, également meurtris par la tragédie que vivent toutes les populations d’Israël et de Palestine ».

« Ceux qui pensent soutenir les palestiniens en s’attaquant, de quelque manière que ce soit aux juifs, parce que juifs, s’égarent totalement et reproduisent dans son principe la vengeance aveugle et indiscriminée de l’armée israélienne contre tous les civils Palestiniens de toutes confessions », avertit le CFCM.

Alors que l’armée israéliens intensifient ses bombardements, le CFCM « appelle à intensifier la mobilisation pour la préservation de la vie et de la dignité humaine. Tout doit être entrepris pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, l’approvisionnement des populations civiles en eau, en nourriture et médicaments, une libération immédiate de tous les otages innocents et l’instauration d’une paix juste et durable conformément aux résolutions des Nations Unies », conclut le communiqué du CFCM.