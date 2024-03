L’Arabie saoudite attire 13 milliards de dollars d’investissements privés pour stimuler le secteur du tourisme

« La contribution actuelle au PIB est de 4,5 % et notre objectif est de la porter à 10 % d’ici à 2030 », a-t-elle déclaré à la presse. « Nous sommes partis de 3,2 % lorsque nous nous sommes ouverts au tourisme”, a ajouté la vice-ministre du Tourisme.

L’Arabie saoudite espère accueillir 150 millions de touristes par an d’ici 2030 dans le cadre de la vision du prince héritier Mohammed bin Salman pour l’économie, qui comprend la diversification des flux de revenus, en les orientant loin du pétrole vers des industries telles que le sport et la technologie.

Le royaume s’est lancé dans des mégaprojets de développement, tels que la ville de divertissement « Qiddiya », outre les dépenses dans le domaine du football, afin de renforcer son attrait en tant que destination touristique. Il est également l’unique candidat à l’organisation de la Coupe du monde 2034.

En 2023, le pays a accueilli plus de 100 millions de touristes nationaux et étrangers, en hausse de 12% par rapport à l’année précédente et de 56% par rapport à 2019. Le nombre des visiteurs étrangers s’élève à 27 millions, la plupart des arrivées étant dans le cadre des voyages religieux ou d’affaires.

L’Arabie Saoudite ambitionne d’attirer 80 milliards de dollars d’investissements liés au tourisme à l’horizon 2030 et prévoit de débloquer 800 milliards de dollars pour la promotion de l’industrie du tourisme sur le long terme.