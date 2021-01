Ce lancement officiel des échanges commerciaux sous ZLECAF a été décidé en décembre dernier par les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine, à l’occasion du Sommet extraordinaire tenue par visioconférence sur la Zone Continentale.

Ce lancement officiel des échanges commerciaux constitue une étape importante dans l’intégration économiques dans un espace commercial des plus importants au monde avec 1,2 milliard de consommateurs actuellement et de près de 2,5 milliards en 2050.

Dès le lancement de ce projet phare le 21 mars 2018 lors du Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la ZLECAF tenu dans la capitale rwandaise Kigali, le roi Mohammed VI avait affirmé que «le Maroc croit à un co-développement fondé sur la coopération intra africaine et la complémentarité économique, sur la solidarité active et la mutualisation des moyens et des efforts. Il s’agit là, somme toute, des conditions inhérentes à toute croissance inclusive, au développement humain et durable de notre continent».

«A terme, l’objectif est d’ériger notre Continent en force dynamique et en acteur majeur sur la scène internationale, au bénéfice de nos populations», avait souligné le Souverain dans le Discours adressé au Sommet extraordinaire de l’Union africaine à Kigali.

Lors du sommet extraordinaire de l’UA qui a approuvé en décembre dernier le lancement des échanges commerciaux à partir du 1er janvier, le Maroc a réaffirmé son attachement à mettre en œuvre l’Accord de la ZLECAF en tant que pilier de l’intégration économique africaine et réitéré sa disponibilité à contribuer à l’avancement des travaux menant vers l’opérationnalisation de la ZLECAF et le début des échanges commerciaux.

«L’Afrique est prête à s’engager dans la direction du commerce préférentiel à l’échelle du continent», avait relevé, de son côté, le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat lors de ce Sommet extraordinaire, notant qu’un vieux rêve des Pères fondateurs de l’OUA est en train de se réaliser.