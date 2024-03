Mme Sitail avait été nommée à ce poste le 30 novembre 2023 par le Roi Mohammed VI. Cette nomination a été perçue comme un signal d’un réchauffement des relations entre Rabat et Paris.

Ancienne journaliste et ex-patronne emblématique de l’information de la chaîne 2M, avant d’en prendre la direction générale adjointe, Mme Sitaïl a activement pris part à l’essor du journalisme audiovisuel au Maroc et dans plusieurs pays africains où elle avait mené des missions notamment de formation auprès de plusieurs organisations non gouvernementales ou publiques.