Dans une ambiance festive et des plus chaleureuses, l’ambassade du Maroc à Paris a accueilli, jeudi soir, la présentation de la 10ème édition du raid solidaire et féminin « Sahraouiya », en présence de l’ambassadrice, Mme Samira Sitaïl, et de son organisatrice, Mme Laila Ouachi, ainsi que de participantes à ce challenge sportif et humanitaire, prévu du 03 au 10 février à Dakhla.

L’ambassade du Maroc à Paris accueille la présentation de la 10ème édition de Sahraouiya, un raid sportif 100% féminin et solidaire

Sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, le raid Sahraouiya va réunir réunit cette année une cinquantaine équipes notamment du Maroc et d’autres pays africains, D’Amérique et d’Europe, dont la France avec ses 22 équipes. le plus gros contingent de participantes.

« C’est un privilège pour moi d’accueillir Sahraouiya, dont nous célébrons la dixième édition. Bon anniversaire à Sahraouiya. Un anniversaire que nous devons à Mme Laila Ouachi, présidente de l’association Lagon Dakhla, qui avec beaucoup de courage et de persévérance a réussi à pérenniser un tel évènement », a souligné Mme Sitaïl devant un parterre de personnalités représentant le monde du sport, de la culture, du tourisme, de la politique et du tissu associatif.

L’ambassadrice du Maroc à Paris a également mis en exergue la forte symbolique de ce raid 100% féminin rassemblant des femmes issues de différents pays et cultures, et a appelé à préserver cette diversité et cette ouverture sur l’Autre qui font la richesse de l’humanité. « Un bien précieux dans un monde tourmenté », a-t-elle souligné.

Abordant les relations franco-marocaines, Mme Sitaïl a rappelé la singularité et le caractère exceptionnelle de cette relation « à laquelle chacune et chacun a la possibilité de contribuer » à la renforcer.