La Tunisie s’attend à une cinquième vague de coronavirus

Une cinquième vague de coronavirus est attendue en Tunisie, selon le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet.

“La Tunisie n’est à l’abri d’une cinquième vague de propagation du nouveau coronavirus, qui réapparaît fortement à travers le monde via son variant Delta et, surtout, Omicron, désormais le plus rapide à se transmettre”, a précisé M. Mrabet dans des déclarations à la presse.

Le responsable a regretté avoir détecté une remarquable émergence du variant Omicron en Tunisie avec la détection d’un grand nombre de cas d’infections.

“Notre pays est bien préparé pour affronter cette cinquième vague via, notamment, l’accélération de la campagne nationale de vaccination”, a assuré M. Mrabet tout en rappelant que plus de six millions de Tunisiens ont parachevé, désormais, leur schéma vaccinal anti-COVID-19.

Toutes les mesures déjà prises, ainsi que celles envisagées “restent, toutefois insuffisantes (…) force sera d’être persuadé que les gestes barrières et la réception de la troisième dose de vaccin sont des facteurs primordiaux pour espérer freiner la propagation de cette épidémie et faire face aux risques de la nouvelle vague qui se propage”, a souligné le ministre.

Samedi, le ministère tunisien de la Santé a signalé, en 24 heures, cas de contaminations au Covid-19 2.817 suite à 16.971 tests de dépistage.

Dans un bilan épidémiologique, le ministère confirme également sept décès supplémentaires, des suites du COVID-19, durant les dernières 24 heures.

Ainsi, la Tunisie totalise 741.259 cas confirmés et 25.655 décès, depuis l’apparition de cette épidémie dans le pays, en mars 2020.

A présent, quelque 387 patients sont toujours hospitalisés, dont 106 en réanimation et 16 autres soumis à la respiration artificielle.

D’après les chiffres officiels, plus de 12,3 millions doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées en Tunisie, depuis le 13 mars dernier, date du démarrage de la campagne nationale de vaccination.