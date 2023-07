La République Dominicaine réitère “sa reconnaissance absolue” de la marocanité du Sahara, ouverture d’un consulat à Dakhla

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique, samedi, que le ministre dominicain des Relations Extérieures, M. Roberto Alvarez, a saisi par lettre son homologue marocain, afin de porter “à la Très Haute Connaissance” du Roi Mohammed VI, au nom du président de la République Dominicaine, Luis Abinader, la position de son pays concernant la question du Sahara marocain.

A cet égard, la République Dominicaine “réitère sa reconnaissance absolue de la marocanité du Sahara”, ajoute la même source, faisant savoir que le ministère des Relations extérieures de la République Dominicaine “considère favorablement”, “l’ouverture d’un consulat dominicain dans la ville de Dakhla”.

La même source souligne que la République dominicaine “réaffirme que l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue la solution réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un accord négocié entre les parties”.

Le ministre dominicain a, en outre, informé son homologue marocain que “le Président Luis Abinader a exprimé le souhait d’effectuer une visite d’État au Royaume du Maroc, afin de renforcer davantage les liens politiques, commerciaux et de coopération” entre le Royaume du Maroc et la République Dominicaine, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.