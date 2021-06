La réouverture progressive des frontières actée par le Maroc

“La réouverture des frontières par le Maroc aurait été actée”, apprend Atlasinfo de sources concordantes, indiquant que “Cette réouverture se ferait progressivement et en fonction de la situation sanitaire des pays listés”.

Selon nos sources, “la réouverture des frontières pour des vols spéciaux devrait intervenir entre le 11 et au plus tard le 15 juin. Un pass sanitaire et un PCR seraient demandés”.

Cette réouverture concernerait dans un premier temps des pays comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Portugal, selon nos sources.

“La liste des pays concernés par cette réouverture n’est pas encore arrêtée. Ce qui est sûr, c’est que la reprise sera progressive”, précise-t-on.