La récession économique confirmée en France en 2020 à -8,2% (Insee)

L’économie française a chuté de 8,2% l’an dernier, a indiqué l’Insee, soit une baisse légèrement peu moins forte que les -8,3% précédemment estimés.

Sur le seul quatrième trimestre 2020, le recul du PIB est de 1,4%, contre -1,3% estimé auparavant, évalue l’Insee, en précisant que l’économie française a terminé l’année 2020 avec une activité 4,9% en dessous de son niveau du dernier trimestre 2019, soit avant l’apparition de l’épidémie de Covid-19.

Selon l’Institut de la statistique, la récession s’explique principalement par la forte baisse des dépenses de consommation des ménages (-7%), induites par les périodes de confinement et les restrictions d’activité, la contraction des investissements (-10,3%), et le plongeon des exportations (-16,3%), bien supérieur à la réduction des importations.

Les données détaillées de l’Insee confirment également que les revenus et le pouvoir d’achat des ménages ont bien résisté durant la crise, grâce aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement (chômage partiel, aides spécifiques aux plus modestes, etc.) et à des baisses d’impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation).

Le revenu disponible brut des ménafes français a ainsi progressé de 1,1% sur l’ensemble de l’année, et le pouvoir d’achat a progressé de 0,6%.

«L’effet conjoint de la hausse du pouvoir d’achat et de la baisse des dépenses de consommation induit une forte hausse du taux d’épargne des ménages», souligne l’Insee.

Sur l’année, ce taux a grimpé à 21,3%, contre 14,9% en 2019, illustrant à la fois la constitution d’une épargne forcée, du fait des restrictions d’activité, mais aussi d’une épargne de précaution, liée aux inquiétudes sur l’avenir.

La France, deuxième économie de l’Union européenne a, connu en 2020 sa pire récession depuis la deuxième Guerre mondiale suite aux restrictions mises en place pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement table sur une croissance de 6% cette année, un objectif qui reste, selon l’Insee, atteignable malgré un début d’année difficile.