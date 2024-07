La participation finale au 2e tour estimée à 67,50%

D’après l’Ifop pour TF1-LCI, la participation finale sera de 67,5% en 2024, contre 66,7% lors du premier tour. A 17:00, 59,71% des électeurs appelés aux urnes ont voté à 17h, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Au premier tour, ce taux était de 59,39% à la même heure.

C’est 21 points de plus qu’en 2022 à 17h (38,11%), et du jamais vu depuis 1981.

Après la fin d’une campagne éclair, la plus courte de toute l’histoire des législatives de la Ve République, de vives tensions ont émaillée d’incidents. Un peu plus de 43 millions d’électeurs ont été appelés aux urnes pour choisir leur député dans les 501 circonscriptions (sur 577) qui nécessitent un second tour.

Un mois quasiment après le coup de tonnerre de la dissolution surprise de l’Assemblée nationale, le soir des élections européennes, les Français s’apprêtent donc à redessiner les équilibres politiques au sein du palais Bourbon. Après un premier tour marqué par un bond de la participation, et la très nette avance du Rassemblement national et ses alliés (33,22 % des voix) et du Nouveau Front populaire (28,06 des voix) sur le camp présidentiel (20.04 % des voix), le second tour prend une tournure inédite.

Les stratégies de désistements de candidats arrivés en troisième position, de gauche ou des marcheurs, ont conduit à diminuer drastiquement le nombre de triangulaires, une configuration de match à trois plus favorable pour le RN. De 306 au soir du premier tour, on n’en compte plus que 89. Durant l’entre-deux-tours, le profil de plusieurs candidats a par ailleurs mis dans l’embarras la campagne de Jordan Bardella, tout comme leurs mauvaises performances dans plusieurs débats télévisés locaux.