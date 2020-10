La France remet au Maroc près de 25.000 objets archéologiques pillés

C’est lors d’une cérémonie solennelle à Marseille au Mucem, musée des cultures de la Méditerranée, que la remise a eu lieu. Mais concrètement, les objets, qui pèsent au total près de 3 tonnes, ne partiront qu’à la fin du mois vers le Maroc.

Les contrôles remontent à 2005 et 2006 à Marseille et Perpignan. Les conducteurs, tous de nationalité marocaine, roulaient au volant de voiture haut de gamme. «Des gens bien sous tous rapports», «des connaisseurs» car les objets étaient «traités, lavés», a raconté jeudi en marge de la cérémonie Guy Jean-Baptiste, directeur régional des douanes de Marseille.

Il a fallu 15 ans pour les rendre au Maroc, le temps de dérouler les différentes procédures, judiciaires notamment. Des trafiquants ont d’ailleurs écopé d’amendes pour un montant total de 120.000 euros.

Nous remettons auprès des autorités marocaines 25000 objets archéologiques préhistoriques provenant de pillages de sites sahariens et de l’Anti-Atlas saisis par les agents de Marseille et Perpignan en 2005-06. La douane participe à la préservation et restitution du patrimoine. pic.twitter.com/Fu4daw77gl

