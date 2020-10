Un nombre record d’Américains votent par avance à la présidentielle

Plus de 17,8 millions d’Américains ont déjà voté, par courrier ou en personne, selon un décompte du Projet Election de l’Université de Floride actualisé jeudi.

C’est un record pour ce scrutin très polarisé entre le milliardaire républicain Donald Trump, qui brigue un second mandat, et du démocrate Joe Biden, actuellement en tête dans les sondages nationaux.

Dans l’Iowa, un Etat du Midwest où le président était en meeting mercredi, on peut voter depuis le 5 octobre et jeudi, plus de 325.000 électeurs avaient déjà déposé leur bulletin, selon le Projet Election.

A Newton, une petite ville du comté de Jasper, la mobilisation est visible. “En 2016, nous avons eu 8.200 (votes par anticipation) dans ce comté et à trois semaines de l’élection, nous en avons déjà 8.000, donc on va battre ce record”, explique à l’AFP Dennis Parrott, responsable d’un bureau de vote.

Certains électeurs, comme Jeff Maki, se méfient du vote par correspondance, craignant que leur bulletin n’arrive pas à temps pour être comptabilisé.

“Pour être sûr que mon vote compte, je voulais voter en personne et en avance”, explique cet agent en assurances de 44 ans qui vote conservateur. Donald Trump l’a remporté dans cet Etat en 2016.

Pas gagné d’avance

Si la dynamique est pour l’instant en faveur de l’ancien vice-président de Barack Obama, l’élection n’est pas encore décidée, prévient le professeur Michael McDonald, responsable du Projet Election.

“Nous avons mis en garde sur le fait que l’importante propension à voter démocrate à ce stade ne doit pas être un indicateur que M. Biden a gagné d’avance”, dit-il, car “il est très probable que les républicains iront en grand nombre pour voter en personne” le jour de l’élection.

Au total, 43 Etats et la capitale fédérale Washington ont mis en place des systèmes de vote par anticipation pour l’élection. Près de 75 millions de bulletins de vote par voie postale ont été commandés ou envoyés, plus du double des 33 millions de 2016, et des boîtes aux lettres spéciales ou des points de collecte ont été installés.

Ces mesures répondent à une forte demande des électeurs, qui craignent d’être contaminés par le Covid-19 s’ils se déplacent le 3 novembre dans des bureaux de vote bondés.

Au Texas, le comté de Harris qui comprend la métropole de Houston a enregistré un nombre record de votes depuis l’ouverture des bureaux mardi. Selon des chiffres préliminaires, 128.186 personnes s’étaient déplacées dès le premier jour, soit près du double qu’il y a quatre ans. Au total, plus de 525.000 bulletins ont été déposés, en personne ou par courrier, en deux jours.

Vague rouge

En Georgie, le Projet a décompté 916.000 électeurs ayant voté en avance, certains ayant attendu plus de 10 heures pour accomplir leur devoir civique.

Le vote anticipé a aussi démarré jeudi en Caroline du Nord, où chaque camp mobilise ses troupes.

Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, a dû se résoudre à un meeting virtuel après avoir annulé sa visite à Asheville par précaution, deux membres de son entourage ayant été testés positif au Covid-19.

Donald Trump s’est lui rendu à Greenville, où il a promis à ses partisans “une belle, grande vague rouge”, la couleur du parti républicain.

L’hôte de la Maison Blanche dénonce le vote par correspondance qui entraînera cette année selon lui “des fraudes d’une ampleur inédite” au bénéfice de son adversaire. Même s’il n’y pas eu de preuves d’irrégularités généralisées lors des précédents scrutins.

“Pas un jour ne passe sans qu’on lise que des choses crapuleuses ont lieu, mais la vague rouge va tout briser”, a-t-il dit, appelant ses troupes à voter “le 3 novembre et avant cela, quand le vote s’ouvre”.