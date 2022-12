La compréhension du génome humain ouvre des domaines inexplorés de la recherche sur les maladies (Congrès)

Dans une allocution lors de la cérémonie d’ouverture du 2ème congrès international de la SM2GH, Pr Sadki a souligné que “notre compréhension du génome humain ouvre des domaines inexplorés de la recherche sur les maladies comme le cancer, les infections, les maladies telles que le VIH, la malaria, la tuberculose et les maladies héréditaires, notamment le diabète et l’arthrite”, ajoutant que “ces nouvelles voies de recherche guideront les traitements de demain, changeant la façon dont nous serons tous diagnostiqués et traités à l’avenir”.

Il a, par ailleurs, fait savoir que les applications de la génétique et de la génomique en médecine sont rendues possibles par l’établissement du profil génétique et génomique des individus et des populations, la découverte de gènes et de variantes associés aux phénotypes des maladies, ainsi que notre compréhension des agents pathogènes et du microbiome.

L’événement couvre des sujets multiples et récents dans le domaine de la génétique humaine et offrira de nombreuses possibilités de networking aux participants, a-t-il poursuivi.

Cette rencontre permettra également de discuter des défis éthiques liés à l’utilisation des données génomiques et des nouvelles technologies génétiques telles que le séquençage d’une cellule unique et l’édition du génome ou des gènes, qui sont de plus en plus utilisées par les communautés scientifiques et médicales, a fait remarquer Pr Sadki.

Pour sa part, le président de la Société africaine de génétique humaine (AfSHG) et co-président du Congrès, Pr Ambroise Wonkam, a passé en revue les différentes dates phares des autres éditions de cet événement, tout en mettant l’accent sur l’importance de ces rencontres pour réunir les chercheurs et promouvoir la recherche dans le domaine de la génétique.

Pr Wonkam, également chercheur à l’Universtié Johns Hopkins (États-Unis), a relevé que cette rencontre scientifique permet aussi de mettre à jour les connaissances dans ce domaine et d’encourager les jeunes scientifiques à entreprendre des recherches en la matière.

Il a également plaidé pour la libre circulation des chercheurs dans les pays puisque “l’on a besoin l’un de l’autre”. Tenue sous le thème “Applications de la médecine génomique en Afrique”, cette rencontre scientifique est consacrée aux spécialités de la génétique et de la génomique et aux technologies innovantes appliquées dans les maladies génétiques rares et les maladies auto-immunes, les cancers ainsi que les maladies infectieuses.

Ce 2ème congrès et la 14ème rencontre de l’AfSHG sont organisés, jusqu’au 17 décembre, par la SM2GH et l’AfSHG en partenariat avec la faculté de médecine dentaire de Rabat et sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il s’agit d’une manifestation scientifique d’envergure internationale organisée pour la première fois au Maroc, regroupant plus d’une cinquantaine d’experts éminents africains et internationaux (américains, européens et des pays du Moyen-Orient).

L’AfSHG a été fondée en 2003 dans le but de doter la communauté scientifique et les décideurs africains d’informations et de connaissances pratiques afin de contribuer au domaine de la recherche en génomique et d’attirer l’attention mondiale sur les efforts des scientifiques africains.

L’un des principaux objectifs de la société est d’offrir un forum aux scientifiques travaillant dans le domaine de la génétique humaine et de la génomique en Afrique afin qu’ils puissent se rencontrer, interagir, travailler en réseau et collaborer.

La SM2GH est une société scientifique à but non lucratif qui regroupe des scientifiques, des chercheurs, des praticiens, et plus généralement toute personne intéressée par la recherche sur l’un des aspects de la génomique et/ou de la génétique humaine.

Elle a été créée en 2018 par un groupe de scientifiques-chercheurs exerçant dans le domaine de la génomique et de la génétique humaine. L’objectif commun est de promouvoir la recherche scientifique dans ce domaine et d’aider les jeunes chercheurs à développer leurs compétences et à publier leurs résultats au niveau national et international.