La Chine prévoit d’augmenter ses dépenses de défense de 7,2% en 2024

Le gouvernement chinois a proposé, mardi, d’augmenter de 7,2% le budget militaire du pays, le portant à 1.670 milliards de yuans (environ 231 milliards de dollars). En cas de son adoption par les législateurs, la hausse marquera le maintien d’une croissance à un chiffre du budget de défense du pays pour la neuvième année consécutive depuis 2016.

L’année dernière, le gouvernement chinois a proposé un budget de défense de 1.550 milliards de yuans pour l’exercice 2023, soit une augmentation de 7,2% sur un an. Le budget de la défense pour 2022 a été proposé à 1.450 milliards de yuans, en hausse de 7,1%.

Lors d’une conférence de presse lundi, Lou Qinjian, porte-parole de l’Assemblée Populaire Nationale (APN, organe législatif suprême du pays), a indiqué que la Chine maintenait des dépenses militaires « relativement faibles » et que la nation s’en tenait toujours à une voie de développement pacifique. « Ces dernières années, pour mieux sauvegarder notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts en matière de développement, pour répondre au besoin de transformation militaire et pour mieux assumer les responsabilités et obligations internationales de la Chine, la Chine a maintenu une croissance raisonnable et régulière de ses dépenses de défense », a-t-il dit.