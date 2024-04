La Banque mondiale nomme un nouveau vice-président pour la région MENA

Il s’agit d’Ousmane Dione qui sera chargé de diriger les partenariats stratégiques avec les clients et les parties prenantes de la région et de superviser un portefeuille opérationnel actif de 139 projets représentant un financement de plus de 27 milliards de dollars, a indiqué l’institution internationale dans un communiqué.

Le nouveau responsable fournira également des connaissances de pointe, des conseils politiques et des services consultatifs.

Sous sa direction, la Banque mondiale continuera de soutenir les pays de la région MENA face à des défis complexes et variés, notamment la promotion de la transformation économique et la création d’emplois dans le secteur privé, le développement du capital humain avec une protection sociale inclusive, des systèmes d’éducation et de santé, ainsi que la résilience climatique soutenue par l’énergie verte, la sécurité de l’eau et de l’alimentation, et l’accès aux infrastructures critiques, y compris le développement numérique, selon la même source.

L’institution basée à Washington relève que dans ses précédentes fonctions de directeur pays pour l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, M. Dione a orchestré une expansion « considérable » de l’engagement de la Banque. Notamment, il a joué un rôle essentiel en facilitant le retour complet du Soudan au sein de la Banque mondiale après une absence de près de trois décennies, d’après le communiqué.