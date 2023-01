Joy Awards 2023: Achraf Hakimi sacré à Riyad meilleur sportif arabe

L’international marocain Achraf Hakimi a été sacré, samedi à Riyad, meilleur sportif arabe, lors d’une cérémonie organisée pour rendre hommage aux artistes et sportifs du monde entier dans le cadre des prix « Joy Awards 2023 ».

Hakimi, joueur du club français du Paris Saint-Germain (PSG) qui a atteint avec la sélection nationale marocaine la quatrième place au dernier Mondial de la FIFA, Qatar 2022, a remporté le prix de l’athlète arabe préféré à l’issue du vote du public, a indiqué le président de l’Autorité générale du divertissement saoudienne, Turki Al-Cheikh.

Il a ajouté que la saoudienne Mariam Saleh Binladen a remporté le prix de la sportive préférée.

À cette occasion, M. Al-Cheikh a remis des prix à plusieurs artistes et influenceurs dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la musique, ainsi qu’aux nouveaux visages de la scène artistique en vue de soutenir les jeunes talents.

Cette manifestation a connu la participation de grandes figures artistiques arabes et mondiales, dont le chanteur saoudien Mohamed Abdou, l’acteur indien Amitabh Bachchan, le réalisateurs américain Michael Bay, l’acteur australien Mel Gibson, le comédien égyptien Mohamed Henedi, le chanteur Koweïtien Nabil Shuail, entre autres.

L’artiste colombo-américaine, Sofia Vergara, a remporté le prix de la personnalité de l’année, tandis que le Saoudien Rashed Al Majed, l’Américain Mel Gibson, les Égyptiens Ahmed Helmy, Mona Zaki et Mohamed Mounir et les Koweïtiennes Hayat Al-Fahd, Souad Abdullah et Nawal, ont remporté le prix honorifique des créateurs du divertissement.