Israël/Hamas: le CFCM appelle les imams et responsables de mosquées en France à « redoubler de vigilance »

« A la veille de la grande prière de vendredi et dans un contexte international et national extrêmement sensible suite aux terribles drames que traverse le Proche-Orient, le CFCM appelle les responsables des mosquées et les imams à redoubler de vigilance », indique le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué.

« A l’heure où les forces du chaos et de la division sont à l’œuvre, le CFCM fait pleinement confiance aux imams qui en tant que forces vives de la Nation et dans le cadre de la mission qui est la leur, sauront trouver des paroles d’apaisement », souligne le président du CFCM., Mohammed Moussaoui

Selon l’instance représentative du culte musulman, « tout développement autour du conflit israélo-palestinien et toute tentative de mettre en exergue les responsabilités des uns et des autres, outre qu’ils n’ont pas leur place dans un moment solennel de prière, risquent être source d’incompréhension et de polémiques ».

Le CFCM a par ailleurs appelé les imams et les fidèles « à prier pour toutes les victimes d’où qu’elles soient, d’élever des prières pour qu’Israéliens et Palestiniens puissent vite retrouver les voies de la Paix et de la Sécurité et construire ensemble, dans le dialogue, un avenir meilleur pour les générations futures ».

« Prions également pour que notre pays demeure uni, solidaire et paisible », conclut le communiqué de cette instance.

Dans une alloccution télévisée jeudi soir, le président Emmanuel Macron a appelé les Français à rester « unis », et a promis d’être « impitoyable avec tous les porteurs de haine ».

Face au terrorisme, « il ne peut jamais y avoir de +oui, mais+ », a affirmé le chef de l’Etat, estimant que « ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique ».

Le ministre de l’intérieur français Gerald Darmanin a pour sa part ordonné jeudi l’interdiction des « manifestations propalestiniennes, estimant qu’elles étaient « susceptibles de générer des troubles à l’ordre public » et demandé l’interpellation de tout organisateur ou « fauteur de troubles ».

Gérald Darmanin a toutefois souligné qu’il n’y avait « pas dans les quartiers, dans la rue » de signe d’importation du conflit en France.

Des manifestations pro-palestiniennes ont toutefois eu lieu jeudi soir dans plusieurs villes, dont Paris où environ 3.000 personnes se sont rassemblées, avant une dispersion sous les gaz lacrymogènes et les jets d’eau.

Plus de 1.300 personnes ont été tuées en Israël depuis l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre depuis Gaza. Plus de 3.200 personnes ont par ailleurs été blessées et plus de 150 Israéliens, étrangers et binationaux, sont retenus par le Hamas.

Côté palestinien, 1.500 morts ont été recensés et plus de 6.000 blessés, selon un dernier bilan provisoire.