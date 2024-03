Inauguration du Musée du Football Marocain, fruit d’une collaboration réussie entre la FRMF et la FNM

Dans le cadre de la préservation et la valorisation du riche patrimoine footballistique du Royaume du Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la Fondation Nationale des Musées (FNM) ont inauguré, jeudi 21 mars 2024, le Musée du Football Marocain (MFM).

Le Musée du Football Marocain a été inauguré, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre du Budget, président de la FRMF, Faouzi Lakjaâ, du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que des stars qui ont fait la gloire du football marocain d’hier et d’aujourd’hui.

« La vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la protection et la valorisation de notre patrimoine culturel et sportif a été le moteur derrière l’ambition de créer un espace muséal dédié à l’un des sports les plus fédérateurs et populaires au Maroc et dans le monde », a souligné Mehdi Qotbi, président de la FNM.

« La collaboration fructueuse entre la Fédération Royale Marocaine de Football et la Fondation Nationale des Musées a abouti à la concrétisation de ce projet, qui dévoile l’héritage unique et exceptionnel de l’histoire du football au Maroc, partie intégrante de notre identité et de notre mémoire collective », a-t-il indiqué, précisant que « des premiers pas sur le terrain aux triomphes internationaux, chaque objet exposé représente notre patrimoine sportif ».

Pour Faouzi Lakjaä, « c’est grâce à sa vision éclairée et son soutien indéfectible » du Roi Mohammed VI que « le Maroc compte, de nos jours, parmi les grandes nations du Football sur la scène

africaine, arabe et mondiale ».

« Les expositions du musée célèbrent un passé glorieux et témoignent d’un présent rempli d’exploits qui font vibrer le cœur de notre nation. Nous sommes très heureux de pouvoir transmettre cet héritage précieux aux générations futures », a-t-il ajouté.

« Nous continuerons ensemble à écrire l’histoire du Football Marocain avec courage et détermination ainsi qu’à honorer notre pays et inspirer le monde durant les différentes manifestations qui auront lieu au Maroc et particulièrement lors de notre organisation tripartite de la coupe du monde FIFA 2030 aux côtés de nos voisins espagnoles et portugais », s’est félicité le président de la FRMF.

Situé en plein cœur de la Maâmora, au rez-de-chaussée du nouveau siège de la FRMF à Salé, ce musée se veut le temple des passionnés, des souvenirs et des triomphes qui ont marqué le ballon rond marocain.

Pour offrir une expérience mémorable aux visiteurs, l’exposition permanente retrace l’histoire foisonnante et les moments marquants du football marocain, à travers six thématiques captivantes.

Le Musée du Football Marocain incarne le gardien de la mémoire collective, où chaque objet, chaque image et chaque récit retrace l’épopée du football national. C’est un symbole d’unité et de fierté pour le peuple marocain, unifié par sa passion pour ce sport.