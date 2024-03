Immigration irrégulière: près de 700 Tunisiens arrivés en Italie depuis le début de l’année

Cette baisse des traversées clandestines est due aux conditions climatiques défavorables et aux mesures prises par les autorités au niveau des points de départ des migrants en Tunisie et en Libye, précise le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG spécialisée dans la question migratoire.

La semaine dernière, la garde nationale tunisienne (gendarmerie) a repêché les corps de cinq migrants et secouru 77 autres au large des côtes sud et centre du pays.

Selon un précédent bilan du FTDES, un total de 1313 migrants irréguliers de différentes nationalités ont trouvé la mort et 1793 autres ont été portés disparus au large des côtes tunisiennes au cours de l’année 2023, alors qu’ils tentaient de rallier clandestinement l’Europe.

Au cours de la même période, plus de 17.000 migrants dont 4000 mineurs sont arrivés sur les côtes italiennes en provenance de la Tunisie, en légère baisse de 4,5% par rapport à l’année 2022, selon l’ONG.