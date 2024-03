Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture, est mort

Homme de lettres et de cinéma, ancien ministre de la culture et de la communication de Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand est mort à l’âge de 76 ans.

« La mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse. Une amitié de plus de 60 ans nous liait d’une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour. Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément », a réagi sur X (ex-Twitter) Jack Lang, ancien ministre socialiste de la Culture.

Réalisateur, producteur, animateur de télévision et écrivain, il a incarné une voix singulière, passionnée par le partage de la connaissance et la mise en lumière des arts sous toutes leurs formes.

Carla et moi avons appris avec une immense tristesse le décès de Frederic Mitterrand. Il était un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane. Il fut un Ministre de la Culture enthousiaste…

— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) March 21, 2024