Cet arrangement porte sur le domaine de la formation technique et professionnelle agricole et de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier.

La signature, qui s’est déroulée au Salon de l’Agriculture, confirme la relance des relations entre Paris et Rabat et fait suite à la visite lundi dernier du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné.