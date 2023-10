France: 13 morts en 2022 après un tir de police lié à un refus d’obtempérer (IGPN)

Selon ce rapport de l’organe de contrôle interne de la police française, relayé par la presse, 38 personnes sont décédées à la suite d’une action de police au cours de l’année 2022, dont 22 après un tir, précisant que sur ces 22 tirs, 13 sont liés à un refus d’obtempérer.

Dans le même temps, le nombre de tirs sur des véhicules en mouvement a baissé ces dernières années. En 2022, 138 tirs ont été comptabilisés contre 157 en 2021 et 205 en 2017, précise encore l’IGPN.

Dans son rapport, « la police des polices » rapporte aussi que l’inspection a réalisé 1.065 enquêtes judiciaires. Parmi elles, 48% concernent l’usage de la force par les policiers.

Fin septembre, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans nombre de villes françaises pour protester « contre les violences policières et le racisme systémique ». Organisée à l’appel d’une centaine d’organisations syndicales et politiques, d’associations et d’autres collectifs, cette journée de protestation a rassemblé environ 80.000 personnes à travers le pays, selon la Confédération générale du travail (CGT).