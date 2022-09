Fonte des glaces au Groenland : les océans s’élèveront d’au moins 27 cm d’ici 2100 (étude)

Les chercheurs du Geological Survey of Denmark and Greenland, qui se sont basés sur une analyse du climat de l’Arctique entre 2000 et 2019, ont étudié la différence entre la quantité de glace qui s’accumule sur les glaciers du Groenland et la quantité de glace qui fond sur les bords des glaciers.

Les données acquises ont ainsi permis de mettre en lumière le déséquilibre que connaît la fonte des glaces à venir. Selon l’étude, au moins 110 quadrillons (1024) de tonnes de glace vont fondre d’ici 2100, ce qui correspond à une élévation de la mer causée par la fonte des glaces au Groenland de 27 centimètres.

Les chutes de neige dans les montagnes du Groenland s’écoulent vers le bas et alimentent les glaciers, mais ces dernières années, il y a eu moins de neige et plus de fonte, expliquent les scientifiques, notant que cela a créé un déséquilibre, et la fonte dépasse la quantité de glace accumulée.

Il s’agit d’une estimation basse, avance Jason Box, premier auteur de l’étude et professeur du Service géologique national du Danemark et du Groenland (GEUS) dans un communiqué, jugeant que cette estimation demeure un minimum très conservateur, et que “de manière réaliste, nous verrons ce chiffre plus que doubler au cours de ce siècle”.

Au Groenland, la quantité de glace qui fond est supérieure à celle qui se reconstitue. Ce constat est connu depuis les années 1980, mais il est plus complexe d’évaluer la quantité de glace qui risque encore de fondre. Les chercheurs ont ainsi utilisé, pour la première fois, une méthode qui n’est pas basée sur des modèles climatiques.

Concrètement, les chercheurs calculent l’étendue de la glace et les perturbations de l’épaisseur nécessaires pour mettre la calotte glaciaire actuelle en équilibre avec le bilan de masse de la surface, lui-même évalué grâce aux données satellitaires les observations obtenues sur une période de 20 ans.

À cet égard, Jason Box estime que les prévisions selon lesquelles le réchauffement climatique ne fera que se poursuivre, attestent que la contribution de la calotte glaciaire du Groenland à l’élévation du niveau de la mer continuera à augmenter.

“Lorsque nous prenons l’année de fonte extrême 2012 et que nous la considérons comme un climat constant moyen hypothétique plus tard ce siècle, la perte de masse engagée de la calotte glaciaire du Groenland fait plus que doubler pour atteindre 78 cm », a-t-il relevé.

En effet, le modèle suivi par les chercheurs pour effectuer ledit calcul ne tient pas compte du délai mais les “observations suggèrent que la majeure partie de l’élévation engagée du niveau de la mer se produira au cours de ce siècle”, poursuit l’expert.

Cette étude a abouti à des conclusions plus radicales que les évaluations précédentes, notamment la prédiction antérieure d’un organisme des Nations unies, en partie parce qu’elle a utilisé une méthode différente pour évaluer la perte de glace.